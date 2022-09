35.000 de carti ilustrate pentru copii, pentru toate gradinitele din tara

De Ziua Limbii Romane, sarbatorita in Romania si Republica Moldova pe 31 august, Asociatia OvidiuRO, in parteneriat cu UiPath Foundation, a anuntat ca doneaza 35.000 de carti "Luna-Betiluna si Dora-Minodora in tara lui Peste-Mamaliga-Prapadeste" tuturor educatoarelor din tara, cu sustinerea Ministerului Educatiei, prin intermediul inspectoratelor scolare judetene."Ne-am propus ca pana in 2025 sa ajungem in toate gradinitele publice din Romania cu insule de lectura si natura, unde copiii si ... citeste toata stirea