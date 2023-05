Ateliere Fara Frontiere continua si in acest an programul de donatii de calculatoare cu alte 2.000 de echipamente IT reconditionate care vor ajunge pe bancile scolilor din Romania, in prima parte a editiei Dam Click pe Romania 2023.Cea de-a doua parte va avea loc in toamna, cand se vor dona alte 2.000 de echipamente IT reconditionate.Dam Click pe Romania este un program al Asociatiei Ateliere Fara Frontiere care urmareste digitalizarea educatiei din Romania si scaderea decalajului educational ... citeste toata stirea