Evenimentul omagial "105 ani de la Unirea Bucovinei Patria-mama Romania" va fi organizat pe 28 noiembrie, in municipiul Vatra Dornei. Acesta va fi tinut in urma asocierii dintre Consiliul Judetean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, Muzeul National al Bucovinei, Centrul Cultural "Bucovina" si Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei. Gheorghe Flutur, presedintele executivului judetean, a declarat ca, in cadrul manifestarilor, deliberativul judetean se va intruni in sedinta solemna ... citeste toata stirea