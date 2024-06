5.118 candidati sunt inscrisi in sesiunea iunie-iulie

La probele Examenului National de Bacalaureat din sesiunea iunie - iulie 2024 s-au inscris 5.118 de candidati, care vor sustine probele in 16 centre de examen, a anuntat, vineri, ISJ Suceava.Probele Examenului National de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2024 se vor desfasura conform urmatorului calendar:17 - 19 iunie: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A);19 - 20 iunie: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba ... citește toată știrea