50 de copii refugiati din Ucraina s-au inscris la cursuri

> Ei invata in limbile romana, ucraineana sau engleza > Si AJOFM Suceava se implica pentru a prezenta refugiatilor oferta locurilor de muncaPresedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca, pana marti, 50 de copii refugiati din Ucraina erau inscrisi la cursuri la unitati scolare din noua localitati din judet.El a afirmat ca erau inscrisi 10 prescolari, 11 elevi in invatamantul primar, 20 de elevi la gimnaziu si 9 elevi la liceu, in unitatiscolare din Suceava, Siret, ... citeste toata stirea