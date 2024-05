50 de strazi vor avea iluminat stradal modernizat

Viceprimarul Lucian Harsovschi a declarat, luni, ca se continua modernizarea sistemului de iluminat public stradal in municipiul Suceava, prin inlocuirea si completarea acestuia.Viceprimarul a aratat ca daca in trecut, pe fonduri elvetiene, s-au schimbat 4.300 de lampi in municipiul Suceava, iar prin economiile facute s-au instalat peste 9.200 de corpuri de iluminat tip LED in scoli, acum, printr-un proiect finantat de Administratia Fondului de Mediu, se prevede schimbarea a 1.274 de corpuri ... citește toată știrea