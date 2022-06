50 kg de peste si produse piscicole au confiscat din Bazar inspectorii sanitar veterinari suceveni

> Marfa nu avea documente de provenienta, produsele erau desfacute in conditii de igiena improprii sau depozitate necorespunzator, intreaga cantitate fiind orientata spre distrugere, intr-o unitate de incinerare autorizataInspectorii Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava au avut, in luna trecuta, 73 de actiuni de control. Este vorba despre controale oficiale privind siguranta alimentelor, in urma neregulilor descoperite fiind aplicate 11 avertismente si ... citeste toata stirea