59 de pacienti cu COVID-19 in spitalele judetului

> Ieri, la nivel de judet, erau 205 cazuri de COVID in evolutieIn judetul Suceava mai erau ieri 59 de pacienti cu COVID internati in spitale si 205 de cazuri de COVID in evolutie.Potrivit centralizarii Prefecturii Suceava, in judet, in anterioarele 24 de ore au fost internate 8 persoane suspecte de infectie cu SARS-CoV-2, in acelasi interval fiind externate 5 persoane.In aceeasi perioada de referinta nu au decedat persoane ca urmare a infectiei cu SARS-COV-2 (2.241 fiind totalul deceselor, ... citeste toata stirea