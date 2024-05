6.000 de locuinte din municipiul Suceava sunt dotate cu pubele noi

> Vechile recipiente raman pentru colectarea fractiilor aferente proiectului insulelor ecologiceAsocierea Diasil Service si Ritmic Com, operatorul de salubritate din Suceava, procedeaza, incepand de ieri, la distribuirea, in mod gratuit, a noilor pubele pentru colectarea deseurilor municipale de la cele aproximativ 6.000 de locuinte individuale.Conform viceprimarului Lucian Harsovschi, inlocuirea vechilor recipiente se face in baza contractului nr. 32211 din 2018 privind concesionarea ... citește toată știrea