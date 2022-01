70% din sesizarile cetatenilor privind fapte ilegale de natura silvica s-au confirmat

Colegiul Prefectural Suceava s-a intrunit ieri, in sedinta, iar pe ordinea de zi s-au aflat discutii despre situatia din domeniul forestier. Din acestea a rezultat ca volumul taierilor ilegale depistate este in scadere, desi numarul infractiunilor silvice constatate este cu 70% mai mare in 2021 fata de 2020.Ca urmare a celor 155 inspectii de fond executate de catre Garda Forestiera in anul 2021, volumul de arbori taiati fara drept este in scadere la 1.416 mc in 2021, fata de 1.814 mc in 2020. ... citeste toata stirea