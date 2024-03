74 de cazuri de infectare cu coronavirus in judetul Suceava in ultimele 24 de ore, incidenta de 1,62 la mie. 73 de noi decese in tara

Judetul Suceava inregistreaza sambata, 24 octombrie, 74 de noi infectari cu coronavirus, iar incidenta la nivel de judet a cazurilor cumulate in ultimele 14 zile a ajuns la 1,62 la mia de locuitori. Totalul cazurilor de la inceputul pandemiei a ajuns in judet la 8.557. De asemenea, in ultimele 24 de ore 52 de suceveni bolnavi de COVID au fost retestati pozitiv. 4.761 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 si 73 de decese s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, inclusiv la Suceava, ... citește toată știrea