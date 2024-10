82 de candidati si-au depus dosarul la DSP Suceava

Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 17 noiembrie 2024, dupa cum informeaza Directia de Sanatate Publica Judeteana Suceava (DSP). Concursul se desfasoara in centrele universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.Inscrierile s-au realizat prin directiile de sanatate publica, respectiv prin ... citește toată știrea