85 de perchezitii la firme si ocoale silvice din judetul Suceava in cadru unei anchete de evaziune fiscala si taiere ilegala de arbori

Politia Romana, prin Directia de Investigare a Criminalitatii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pune in aplicare miercuri dimineata 146 de mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti (1) si judetele Alba (2), Bacau (1), Bihor (1), Bistrita-Nasaud (1), Cluj (2), Constanta (33), Dolj (1), Harghita (1), Iasi (4), Ialomita (1), Ilfov (1), Mures (1), Neamt (4), Olt (1), Suceava (85) si ... citeste toata stirea