929 de candidati la proba scrisa a concursului national de titularizare

> Disciplinele cu cei mai multi candidati sunt la invatamantul prescolar, la invatamantul primar si la limba si literatura romanaAstazi, 13 iulie, are loc proba scrisa din cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2022. Proba va incepe la ora 9:00, in 3 de centre de concurs. Pentru sustinerea acestei probe s-au inscris 929 candidati, repartizati in centrele de concurs dupa cum urmeaza: 296 - ... citeste toata stirea