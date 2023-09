In doi ani de la infiintare, Biroul pentru Protectia Animalelor a inregistrat si solutionat 1.213 petitii si sesizari, a efectuat sute de activitati pentru constatarea contraventiilor din domeniul de protectie a animalelor, aplicand 526 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 179.820 leiBiroul pentru Protectia Animalelor a aparut, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, in anul 2021, cu rolul de a preveni si combate faptele de natura contraventionala si penala care au ... citeste toata stirea