A adormit la volan

> Un barbat din Gura Humorului si-a bagat sotia in spital dupa ce a intrat cu masina intr-un cap de pod la OniceniO femeie de 62 de ani, din Gura Humorului, a ajuns luni la spital dupa ce masina in care se afla a intrat intr-un cap de pod, la Oniceni.Potrivit anchetei politistilor, un barbat de 65 ani, din Gura Humorului, conducea un autoturism Mercedes-Benz, pe DN 2 (E 85), in Oniceni, dinspre Roman spre Falticeni. La un moment dat, din cauza oboselii, barbatul a atipit la volan, a patruns ... citeste toata stirea