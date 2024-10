A cazut de pe acoperis in timp ce curata hornul unei case

Politistii Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti au fost sesizati sambata dupa-amiaza, printr-un apel la 112, despre un incident grav petrecut in comuna Vicovu de Jos. Potrivit sesizarii, un barbat de 47 de ani din comuna Voitinel a cazut de pe o casa in timp ce efectua lucrari de curatare a unui cos de fum, in zona Remezau.Conform investigatiilor politistilor, accidentul a avut loc in jurul orei 13:00.Barbatul din Voitinel s-a dezechilibrat si a cazut la sol din cauza ca scara pe care s-a ... citește toată știrea