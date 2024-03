A crescut numarul persoanelor accidentate in munca

> Anul trecut, in judetul Suceava au fost inregistrate cu 39 mai multe victime ale accidentelor de muncaIn anul 2023, numarul total al accidentatilor in munca din judetul Suceava a fost in crestere. Asa rezulta dintr-o informare a Inspectoratului Teritorial de Munca, in care se arata ca spre cercetare au fost comunicate, de angajatori, 219 de asemenea evenimente.Potrivit ITM Suceava, anul trecut, in judet, au fost inregistrate 100 de persoane accidentate in munca, dintre care 8 si-au ... citește toată știrea