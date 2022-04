A crescut numarul refugiatilor prin Vama Siret

Traficul de persoane la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret a crescut semnificativ, depasind 4.000 in ultimele 24 de ore, dupa ce in ultimele doua saptamani nu ajungea la 3.000.Potrivit datelor transmise, miercuri, de Politia de Frontiera, in data de 12 aprilie, pe la PTF Siret au intrat in Romania 4.175 de persoane, dintre care 3.324 au fost cetateni ucraineni, precum si 884 de mijloace de transport.In ziua precedenta, a intrat in tara prin PTF Siret un numar ... citeste toata stirea