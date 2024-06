A decedat intr-un supermarket din Vatra Dornei in timp ce facea cumparaturi

Un barbat de 53 de ani, din Vatra Dornei, a murit, miercuri, la pranz, in timp ce facea cumparaturi intr-un supermarket.Potrivit datelor din ancheta, barbatul de 53 de ani locuia singur intr-un apartament situat in municipiul Vatra Dornei.In cursul zilei de miercuri, in jurul orelor 12:00, acesta s-a deplasat la un supermarket din Vatra Dornei de pe strada Unirii.Dupa ce a pus mai multe produse in cos, ... citește toată știrea