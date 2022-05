A depasit in viteza masina politiei, intr-o zona cu depasirea interzisa

Un barbat de 53 de ani, din Suceava, este cercetat penal, a ramas fara permis si a fost sanctionat cu amenzi de aproape 3.000 de lei.Potrivit IPJ Suceava, sambata, in jurul orei 21:00, politistii din cadrul Serviciului Rutier Suceava - IPJ Suceava, in timp ce aflau in exercitarea atributiunilor de serviciu, pe DN 2, in afara localitatii Darmanesti, cu autospeciala de politie dotata cu aparat radar, au fost depasiti in viteza de un autoturism in zona de actiune a indicatorului depasire ... citeste toata stirea