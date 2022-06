A fost depistat de politisti in albia unui parau

> Un barbat din Ipotesti, baut si fara permis, a incercat sa-si piarda urma dupa ce a provocat un accident la Prisaca DorneiUn barbat din Ipotesti a fost retinut in noaptea de luni spre marti si introdus in arestul IPJ Suceava, dupa ce a provocat un accident rutier in Prisaca Dornei, a fugit de la locul accidentului si a fost depistat in albia unui parau...Potrivit cercetarilor efectuate de politisti, un barbat de 56 de ani, din Ipotesti a condus, luni, in jurul orei 18:30, un autoturism VW ... citeste toata stirea