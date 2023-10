O numeroasa asistenta s-a aflat, vineri, in parcul central al municipiului Suceava, la evenimentul de dezvelire a bustului unei personalitati de seama a vietii artistice a zonei, profesorul Dimitrie Loghin.Locul in care a fost amplasata statuia valorosului artist a devenit neincapator, numerosi iubitori ai artei sale fiind prezenti la eveniment, care a avut loc in ziua in care s-au implinit 113 ani de la nasterea celui care, vreme de 37 de ani, a fost profesor de desen, dascal iubit si pretuit ... citeste toata stirea