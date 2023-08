> "Avem o serie de evenimente culturale la care speram sa ne intalnim si sa ne bucuram impreuna" arata Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului JudeteanDe pe 1 august a inceput "Luna Diasporei", reprezentand o serie de manifestari organizate de Consiliul Judetean Suceava, in fiecare an, inca din 2016.Anuntul a fost facut de Gheorghe Flutur, presedintele executivului judetean, care arata ca, in 2023, evenimentele debuteaza sub noi auspicii."Avem un program dedicat membrilor diasporei si in ... citeste toata stirea