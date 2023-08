> "E bine sa avem siguranta pentru cetatenii care traverseaza pe acolo" a declarat primarul Ion Lungu, precizand ca marcajele longitudinale vor fi aplicate mai tarziuSe lucreaza in continuare la asfaltarea axului rutier principal al municipiului Suceava, informeaza primarul Ion Lungu, care transmite ca nu a incetat seria inspectiilor nocturne in teren."S-a turnat covorul asfaltic in zona Dedeman - Bazar, in Burdujeni, cat si in Obcini, respectiv de la Galeria Mall inspre Metro" informeaza ... citeste toata stirea