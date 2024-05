A inceput turnarea asfaltului pe drumul judetean Malini - Borca

> Este unul din cele mai complexe trasee pe care il finanteaza CJ SuceavaPresedintele Consiliului Judetean Suceava a anuntat ca marti s-a inceput turnarea primului strat de asfalt pe DJ Malini - Borca.Presedintele CJ Suceava a stabilit un calendar de executie a lucrarilor, astfel ca in luna mai vor fi turnati 9 km din cei 14 km ai drumului, urmand ca in luna iunie sa se toarne primul strat pe aproape toata lungimea drumului."Mai sunt de refacut cateva poduri si podete, dar in cea mai mare ... citește toată știrea