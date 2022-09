A incercat sa intre in Romania cu un tir avand certificate de inmatriculare false

Politistii de frontiera de la Siret au oprit la intrarea in tara un automarfar cu remorca pentru care soferul a prezentat certificate de inmatriculare false, a anuntat Serviciul Politiei de Frontiera Suceava.Astfel, potrivit sursei citate, sambata, 17 septembrie, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret s-a prezentat la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in Romania, un cetatean ucrainean, in varsta de 37 de ani, conducand un automarfar marca DAF, cu remorca, ambele ... citeste toata stirea