A murit administratorul public al Primariei Radauti

> El s-a inecat in Marea NeagraAdministratorul public al Primariei Radauti, Haralambie Herghelegiu (72 de ani), a murit in seara zilei de 1 septembrie. Haralambie Herghelegiu era in excursie pe Litoral, iar joi seara s-a inecat in timp ce a intrat in mare si a fost luat de un val."Primaria Radauti este in doliu, dupa drama pierderii fulgeratoare a administratorului public. Haralambie Herghelegiu se afla in concediu de odihna, impreuna cu nepotul sau, la Neptun, cand valurile marii l-au ... citeste toata stirea