A ucis prin spanzurare si injunghiere un caine si a schingiuit un alt caine!!!

> Autorul faptelor, un tanar de 17 ani, din Paltinu, Vatra Moldovitei, a ajuns in arestUn tanar in varsta de 17 ani, din comuna Vatra Moldovitei, a fost retinut, miercuri, pentru ca "a ucis prin cruzimi si a ranit doua exemplare canine" in cursul anului precedent.Cazul vine dupa ce, in data de 6 ianuarie 2023, politistii Biroului Pentru Protectia Animalelor din cadrul IPJ Suceava au dispus masura retinerii fata de un tanar de 21 ani pentru o perioada de 24 de ore, sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea