Accident cu doua tiruri la Granicesti

> Soferii au franat pentru a evita o coloana de autoturisme si s-au rasturnatDoua tiruri care transportau seminte de floarea soarelui s-au rasturnat, marti seara, pe DN 2, in zona comunei Granicesti, unul dintre soferi fiind ranit usor.Potrivit datelor din ancheta politistilor, marti, in jurul orei 18:35, un cetatean turc conducea un tir Mercedes-Benz, pe DN 2 /E 85, avand directia de deplasare dinspre Siret catre Suceava. In spatele sau, in aceeasi directie de mers, un alt sofer turc ... citeste toata stirea