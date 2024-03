Accident cu raniti in zona Garii Burdujeni

> Un sofer beat a intrat cu masina pe contrasens, lovind un autoturism condus regulamentarUn accident rutier cu doi raniti produs vineri seara, in zona Garii Burdujeni, a fost generat de un sofer beat, politistii urmand sa stabileasca in cursul anchetei care din cei doi barbati aflati in masina era la volan...Potrivit primelor date din ancheta, vineri in jurul orei 22:20, un autoturismul Audi TT, inmatriculat in Marea Britanie, circula pe str. Nicolae Iorga din Suceava in sectorul cuprins ... citește toată știrea