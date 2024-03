Accident cu trei autovehicule si patru raniti la Milisauti

> Un tanar sofer a intrat pe contrasens, pentru a evita sa loveasca masina oprita in fata saPatru persoane, intre care si un copil de 7 ani, au fost ranite, miercuri dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe DN 2 H, la Milisauti.Potrivit anchetei politistilor, miercuri, in jurul orei 15:50, un sofer de 23 de ani, din Bosanci, conducea un autoturism VW pe DN 2H in orasul Milisauti, dinspre Radauti spre Suceava. Ajungand in apropierea intersectiei cu DC 41, acesta nu a pastrat o distanta ... citește toată știrea