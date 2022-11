Accident cu un mort la Radauti

> Soferul a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat in coliziune frontala cu un timpan de podUn barbat de 49 de ani, din comuna Marginea, Costel Necsuta, a murit marti seara intr-un accident rutier produs la Radauti.Potrivit anchetei politistilor, marti in jurul orei 19:50, barbatul din Marginea conducea un autoturism Citroen inmatriculat in Franta pe centura Radauti, pe sectorul de drum dintre sensul giratoriu catre str. Putnei ... citeste toata stirea