Accident grav cu trei raniti

> Din cauza vitezei, soferul a pierdut controlul masinii si a ajuns pe un teren agricolTrei tineri au fost raniti, sambata seara, in urma unui accident produs in zona localitatii Bivolarie.Potrivit cercetarilor politistilor, sambata, in jurul orelor 21:00, un tanar de 19 ani din orasul Vicovu de Sus conducea un autoturism Mercedes-Benz pe DN 2 H din directia comunei Putna catre localitatea Bivolarie.In autoturism se mai aflau, in calitate de pasageri, o adolescenta de 16 ani, din orasul ... citeste toata stirea