Accident grav cu trei victime, la Poiana Stampei

> Un sofer a pierdut controlul volanului lovind un capat de podet si a fost proiectat intr-un gard din beton > Una dintre cele trei victime implicate in accident a decedatO femeie a murit, iar doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs sambata seara pe DN 17, in comuna Poiana Stampei.Potrivit anchetei politistilor, sambata, de la ora 22:47, un barbat de 67 de ani din Botosani a condus un autoturism BMW pe DN 17, in comuna Poiana Stampei, circuland din directia Bistrita ... citește toată știrea