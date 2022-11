Accident grav, cu un mort si doi raniti

Un barbat a murit, iar alte doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care s-a produs miercuri dupa-amiaza in zona Plai din Vicovu de Sus.Potrivit serg.-maj. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, in urma accidentului o persoana a ramas incarcerata.Persoana incarcerata, un barbat de aproximativ 50 de ani, a fost extras din autovehicul de pompierii militari si predata echipajelor medicale si paramedicale.Barbatul a fost gasit in stop cardio-respirator si i-au fost aplicate ... citeste toata stirea