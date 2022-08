Accident grav in Pasul Mestecanis

> Au fost implicate 9 persoane, dintre care 8 au avut nevoie de ingrijiri medicaleUn accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs miercuri dimineata, in zona Pasului Mestecanis.Potrivit serg.-maj. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, in urma accidentului nu au fost victime incarcerate.La fata locului au fost monitorizate de echipele de interventie 9 persoane implicate in evenimentul rutier. Dintre acestea, 8 au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale. ... citeste toata stirea