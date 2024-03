Accident grav la Prisaca Dornei.Un microbuz s-a rasturnat in afara soselei

Un microbuz in care se aflau sase persoane s-a rasturnat, in aceasta dimineata, la Prisaca Dornei, in judetul Suceava, la locul accidentului fiind trimise mai multe echipaje de interventie.Cinci dintre acestea au nevoie de ingrijiri medicale, a transmis purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata: "La fata locului au fost alocate forte si mijloace atat de la Gura Humorului, cat si de la Campulung Moldovenesc, respectiv pompierii militari cu doua autospeciale cu accesorii pentru ... citește toată știrea