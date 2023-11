Doua persoane, una dintre ele fiind minora, au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe carosabil si a intrat in peretele unei case din municipiul Radauti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava.Potrivit acestora, in urma impactului, fetita de 14 ani a ramas incarcerata.La fata locului s-au deplasat pompierii militari de la Detasamentul Radauti, cu o autospeciala pentru descarcerare, iar partea medicala a fost ... citeste toata stirea