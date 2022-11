Accident grav la Suceava. Patru persoane au fost ranite

Patru persoane au fost ranite intr-un grav accident rutier produs in urma coliziunii a doua autoturisme, marti, pe DN17, pe raza localitatii Paltinoasa, a informat ISU Suceava.Potrivit sursei citate, una dintre cele patru victime ale accidentului in care au fost implicate doua autoturisme a fost incarcerata si extrasa din masina in stare de inconstienta.Toate victimele au fost transportate la spital.La fata locului au intervenit pompierii militari de la Garda de Interventie Gura ... citeste toata stirea