Accident in timpul unei depasiri

> O femeie a fost ranitaO femeie a fost ranita in urma unui accident produs in Campulung Moldovenesc, pe DN 17.Potrivit anchetei politistilor, un sofer de 48 de ani, din Malini, in timp ce conducea un autovehicul Ford pe DN 17 pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, din directia Suceava spre Campulung Moldovenesc, s-a angajat in efectuarea unei manevre de depasire a unui ansamblu de vehicule. El nu s-a asigurat corespunzator din fata, intrand in coliziune stanga-fata cu partea ... citeste toata stirea