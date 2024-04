Accident la Horodnic de Jos

> Un autoturism a ajuns pe cupola dupa ce, din cauza vitezei, soferul a pierdut controlulPatru persoane au fost implicate, duminica dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Horodnic de Jos.Potrivit anchetei politistilor, duminica, in jurul orei 17:15, un barbat din Radauti conducea un autoturism Skoda pe DC46, in interiorul comunei Horodnic de Jos, dinspre centrul comunei Horodnic de Jos catre comuna Horodnic de Sus.La un moment dat, ajungand in dreptul intersectiei cu ... citește toată știrea