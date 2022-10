Accident mortal la Campulung Moldovenesc

> Un sofer a decedat in urma coliziunii intre un tir si un autoturismUn accident rutier grav s-a produs sambata dimineata in Campulung Moldovenesc.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, cpt. Alin Galeata, in accident au fost implicate un autoturism si un autotren.In urma impactului, soferul autoturismului, un tanar de 26 de ani, a ramas incarcerat. El a fost extras din masina in stare de inconstienta si i s-au aplicat manevre de resuscitare fara succes, fiind declarat decesul. ... citeste toata stirea