Accident mortal la Suceava!

Doua autoturisme s-au ciocnit, sambata dupa-amiaza, pe DN 2, in judetul Suceava, in acestea aflandu-se sapte persoane. La nivelul ISU Suceava s-a activat Planul Rosu de Interventie, avand in vedere numarul persoanelor implicate si gravitatea accidentului. In total sunt 5 persoane decedate si 2 minori raniti."Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 16:20, Politia Orasului Siret a fost sesizata cu privire la faptul ca pe DN2 (E85) in afara comunei Granicesti s-a produs un accident rutier cu implicarea ... citește toată știrea