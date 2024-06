Accident mortal la Suceava. Un barbat si-a pierdut viata in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si o bicicleta

Un barbat a decedat, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs intre localitatile Radauti si Horodnic de Jos, in care au fost implicate doua autoturisme si o bicicleta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava.Potrivit acestora, victima este un barbat in varsta de 55 de ani, care se afla pe bicicleta.'La fata locului s-au deplasat pompierii ... citește toată știrea