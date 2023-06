Un barbat in varsta de 25 de ani si o femeie de 24 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, unde un autotren si doua autoturisme s-au ciocnit. Cei doi se aflau in unul dintre autoturisme si au ramas incarcerati, echipele de interventie scotandu-i inconstienti dintre fiarele masinii.Accidentul a avut loc in localitatea Ilisesti din judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, sase persoane aflate in TIR si in doua autoturisme au fost ... citeste toata stirea