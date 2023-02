Accident pe strada Traian Vuia din Suceava

> O femeie a ramas incarcerata si a fost extrasa de salvatorii ISUUn accident rutier s-a produs, marti dimineata, in municipiul Suceava, accident in urma caruia o femeie a fost ranita.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata, accidentul rutier s-a produs pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava, fiind implicati soferii celor doua autovehicule care au intrat in coliziune.Unul dintre soferii implicati, o femeie, a ramas blocata in autoturism si s-au efectuat ... citeste toata stirea