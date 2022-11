Accident rutier cu un mort la Bogdanesti

> Un tanar sofer, sub influenta alcoolului, a intrat cu masina intr-un cap de podUn barbat de 37 de ani a murit marti seara intr-un accident rutier produs pe raza localitatii Bogdanesti.Potrivit anchetei politistilor, marti, in jurul orei 22:00, un tanar de 20 de ani, Gabriel O., conducea un autoturism VW pe DC 13 in localitatea Bogdanesti. Intr-o curba la stanga, el a pierdut controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila si a intrat in coliziune cu un cap de pod situat pe partea ... citeste toata stirea