Accident rutier cu un mort, la Sucevita

> Soferul a iesit de pe sosea, a mers cateva zeci de metri pe spatiul verde, a lovit un arbore, iar apoi masina s-a rasturnat in raul SucevitaMarti dimineata, accident rutier la Sucevita, in urma caruia un barbat a murit, iar altul este internat in stare grava in SJU Suceava. Accidentul s-a produs dupa ce soferul a pierdut controlul volanului intr-o curba.Potrivit primelor cercetari, marti in jurul orei 0:49, un barbat de 47 de ani din Marginea, Dionisie R., conducea un autoturism BMW pe DN ... citeste toata stirea