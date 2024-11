Accident rutier grav la Neagra Sarului

> Un barbat a fost preluat de ambulanta in stare de inconstientaUn accident rutier s-a produs, sambata dupa-amiaza, pe raza localitatii Neagra Sarului.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, lt. col. Alin Galeata, in accident au fost implicate doua doua autoturisme.In urma coliziunii celor doua autovehicule au rezultat doua victime, una dintre ele fiind gasita in stare de inconstienta, dar cu ... citește toată știrea